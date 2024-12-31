انتحار "سمكري" داخل ورشته في ذي قار

2024-12-31 16:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، بتسجيل حالة انتحارشمال مدينة الناصرية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً في العشرينات من عمره يعمل(سمكري) أقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل معلق بسقف المروحة داخل محله التجاري بمنطقةحي الشهداء وسط قضاء الغراف شمال محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن "دوافع الانتحار بحسب التحقيقات الأولية في الحادثةهي أن الشاب يعاني من حالة نفسية سيئة، وتم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءاتالقانونية".