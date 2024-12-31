وكالة إيرانية: لا زيارة للسوداني إلى طهران اليوم

2024-12-31 16:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - طهران

نقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، عن مصدر وصفته بالمطلع نفيه وجود زيارة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى العاصمة طهران هذا اليوم.

ونقلت الوكالة الايرانية تصريح المسؤول الإيراني الذي أكد عدم وجود زيارة لرئيس الوزراء العراقي إلى طهران هذا اليوم، مضيفاً "هذا غير صحيح".

وكان مصدر مسؤول في العراق أفادت في وقت سابق من يوم أمس لوكالة "بغداد اليوم"، بأن السوداني سيزور العاصمة طهران اليوم الثلاثاء.

المصدر: وكالة "مهر" الايرانية