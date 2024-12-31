حصيلة ثقيلة لجهاز الأمن الوطني في العام 2024

2024-12-31 16:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن المتحدث باسم جهاز الامن الوطني ارشد الحاكم، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، عن حصيلة نشاطات الجهاز خلال العام الحالي.

وقال الحاكم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه " في عام ٢٠٢٤، حقق جهاز الأمن الوطني إنجازات نوعية متعددة من خلال محاضرات وارشادات فنية قانونية اذ استهدفت الحملة للعام الدراسي الحالي اكثر من 170 الف طالبة في بغداد والمحافظات، كما تمكن من تعزيز الثقة مع المواطنين عبر مبادرات رائدة مثل مشروع الأمن المناطقي الإلكتروني الذي قلص مدة إنجاز المعاملات من أشهر إلى ٧٢ ساعة فقط، مما أسهم في إنجاز أكثر من ٣٧ ألف معاملة، كما أطلقت منصة أمان التي قدمت خدمات أمن سيبراني مجانية لأكثر من ٣٥٠ ألف مستخدم".

وأضاف الحاكم، أنه "في مجال الذكاء الاصطناعي، استخدم الجهاز هذه التقنية المتطورة لرصد وتحليل أكثر من ١٢ ألف موقع و صفحة إلكترونية مخالفة، وتمكن من إغلاقها، كما تمكن من إحباط العديد من محاولات التهريب، حيث تم ضبط أكثر من ٣٠٠٠ طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري وأربعة ملايين علبة دواء تالفة".

وبين انه "في مجال مكافحة الإرهاب، نفذ الجهاز عمليات نوعية أسفرت عن القبض على أكثر من ٥٠٦ متهم بالإرهاب، وتصفية قيادات بارزة في تنظيم داعش، مثل محمد عبد الملك طه وخميس شريف شيحان، كما تمكن من إحباط العديد من العمليات الإرهابية، مثل محاولة تفجير عبوات ناسفة في صلاح الدين".

وتابع: "في مجال التدريب، تم زيادة عدد السرايا القتالية إلى ١٠ سرايا، وتزويدها بأحدث المعدات والأسلحة. كما تم تقديم دورات متخصصة في مجالات مختلفة، مثل الجرائم المالية وحقوق الإنسان".

واكد الحاكم، أن "الجهاز مستمر في تقديم كل ما بوسعه لحماية الوطن والمواطن"، داعياً الجميع إلى "التعاون والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار".