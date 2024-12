2024-12-31 16:25:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: حقق فريق نادي الناصرية الكروي تقدماً ملحوظاً في ترتيب دوري الكرة الممتاز، حيث ارتقى إلى المركز السادس بعد فوزه على نادي البيشمركة في المباراة التي جرت يوم الأحد الماضي على ملعب سوق الشيوخ. وفي تصريح خاص لشبكة أخبار الناصرية، أوضح مشرف النادي أحمد مكطوف ، أن فريق...

