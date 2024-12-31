العراق يعلن تطبيق نظام "الأتمتة" في منافذه الحدودية

2024-12-31 17:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، يومالثلاثاء، عن استكمال البنية التحتية لربط جميع المنافذ الحدودية، عبر البدءباستخدام نظام الأتمتة لتسهيل دخول البضائع.

وقال المكتب في بيان تلقته وكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المتعلقةبالإصلاح الإداري والمالي، المدرج ضمن أولويات البرنامج الحكومي، عُقد اجتماع خاصفي مكتب رئيس مجلس الوزراء برئاسة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الكمارك الحدوديةوالمنافذ، حيث تم تناول الإجراءات المتعلقة بحوكمة أنظمة المنافذ الحدوديةوالكمارك".

وأضاف أن"الاجتماع شهد الإعلان عن استكمال البنيةالتحتية اللازمة لربط جميع المنافذ الحدودية بأحدث التقنيات، وبدء استخدام أنظمةالأتمتة الحديثة لتسهيل دخول البضائع إلى المنافذ الحدودية ومراقبتها بشكل مركزي،كما تم الاتفاق على تطبيق نظام أسيكودا العالمي لأتمتة العمليات الكمركية، مُعززًابخدمات الدفع الإلكتروني بدءًا من 1 كانون الثاني 2025".

وتابع أن"هذه الخطوة ستساهم بتحقيق الأتمتة في الوزاراتوالمؤسسات، بما في ذلك مشروع الحكومة الإلكترونية، وتوفير خدمات الدفع الإلكتروني،مما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، وتبسيط الإجراءات، وتسهيل الخدمات، وتقليلالعقبات البيروقراطية، بالإضافة إلى تأسيس الحكم الرشيد ومكافحة الفساد".

يشار إلى أنه في وقت سابق، أعلنت هيئة الجمارك،نجاح تطبيق نظام “الأسيكودا” في أربعة مراكز بشكل تجريبي، فيما أعلنت وزارةالمالية عن فتح دورات للتجار وشركات الاستيراد ووكلاء الإخراج من أجل اكتسابالخبرة بالتعامل مع هذا النظام.

ويملك العراق أكثر من 20 منفذا بريا مع إيرانوتركيا والكويت والأردن وسوريا والسعودية، فضلا عن أربعة موانئ بحرية على مياهالخليج في محافظة البصرة جنوبي البلاد، ويقدر حجم التبادل التجاري الإجمالي في كلالمنافذ بأكثر من 60 مليار دولار سنويا وفقا لأبحاث ودراسات اقتصادية.