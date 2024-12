2024-12-31 17:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر دعا رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم لويس ساكو، اليوم الثلاثاء، إلى طي صفحة النزاع المسلح والدمار في منطقة الشرق الأوسط. وقال ساكو في بيان، “بحلول العام الجديد، دعونا نطوي صفحة الصراع المسلح، والدمار الذي مزَّق عالمنا، وخاصة منطقتنا، ونضع جانبًا الخوف والقلق واليأس، ونرحب بالعام الجديد، وننعش فينا الأمل بالسلام …

