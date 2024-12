2024-12-31 17:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

دهوك/ عراق اوبزيرفر أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بتعرض معمل للحصى والرمل، يقع على ضفاف نهر صبنة في قضاء العمادية شمال محافظة دهوك لقصف مدفعي كثيف من قبل الجيش التركي. وقال المصدر، إن “القصف، الذي تضمن ثلاث قذائف مدفعية، أسفر عن إصابة أحد عمال المعمل، وهو مواطن كوردي من سوريا يبلغ من العمر 35 عاماً، …

