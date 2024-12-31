المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي الخميس المقبل بذكرى استشهاد قادة النصر

2024-12-31 17:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

قررت عدة محافظات تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل بذكرى استـــشـــهاد قـــــادة النصـر.

وأعلنت إدارة المحافظات والمجالس المحلية لكل من محافظة كربلاء المقدسة، البصرة، ذي قار، واسط، كركوك، ميسان وديالى تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر.

واستشهد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد (أبو مهدي المهندس) وضيف العراق (قاسم سليماني) ورفاقهما قرب مطار بغداد الدولي بضربة أمريكية في الثالث من كانون الثاني 2021.