وزير العمل: تحويل أكثر من 32 ألف مشمول بالحماية إلى وزارة الداخلية

2024-12-31 17:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، تحويل الوجبة الثالثة من مستفيدي الحماية الاجتماعية إلى عقود في وزارة الداخلية بإجمالي 32,314 مستفيداً ممن تبلغ أعمارهم من (18-25) عاما.وذكر بيان لوزارة العمل- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "الأسدي أشار إلى أن موعد مراجعة المقبولين سيكون يوم السبت المقبل الموافق 4 كانون الثاني 2025 في مراكز التطوع ببغداد والمحافظات"، موضحا، أن "هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 الذي ينص على توفير فرص العمل للعاطلين القادرين على العمل من خلال تطويعهم في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية".وأوضح الأسدي- بحسب البيان- أن "هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشريحة العاطلين من مستفيدي الحماية الاجتماعية".