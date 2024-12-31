ديالى تعطل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل

2024-12-31 17:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن محافظ ديالى، عدنان محمد الشمري، اليوم الثلاثاء، (31 كانون الأول 2024)، عن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة يوم الخميس المقبل في ذكرى اغتيال قادة النصر.

واستثنى الشمري في بيان لمكتبه، تلقته "بغداد اليوم"، "المارف من التعطيل" مؤكدا، ان "هذا القرار يأتي استذكاراً للتضحيات الكبيرة التي قدّمها القادة وإكراماً لدمائهم الزكية التي سالت دفاعاً عن العراق وشعبه".

ودعا الشمري "أهالي المحافظة إلى استلهام القيم الوطنية من هذه الذكرى العظيمة،" مؤكداً أن التضحيات التي قُدمت ستبقى خالدة في وجدان العراقيين".

وكانت محافظات عدة قد أعلنت عن تعطيل لدوامها ليوم الخميس المقبل في ذكرى استشهاد قادة النصر.







