2024-12-31 17:36:04 - المصدر: ايشان

“بين ثقافتين”، مهرجان سعودي يحاكي التراث العراقي، بدءاً من شارع المتنبي وسط بغداد وصولاً إلى نصب جواد سليم. وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن “في المهرجان هناك منطقة خاصة للرواد، تُبرز أكثر من 100 عمل فني لكبار الفنانين السعوديين والعراقيين، من بينهم العراقي جواد سليم”. أما الفنان السعودي عبد الله الشيخ، الذي تتلمذ على يد جواد […]

ظهرت المقالة المتنبي في الرياض.. مهرجان سعودي يحاكي التراث العراقي أولاً على ايشان.



