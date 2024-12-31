انطلاق مباراة نصف نهائي خليجي 26 بين عمان والسعودية

2024-12-31 17:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واععلى شاشة العراقية الرياضية، انطلقت- قبل قليل- مباراة منتخبي عمان والسعودية في الدور نصف النهائي لبطولة (خليجي 26) التي تستضيفها الكويت في المدة بين 21 كانون الأول الحالي 2024 وحتى الرابع من كانون الثاني المقبل 2025.وتأهل المنتخب السعودي إلى الدور نصف النهائي بعد أداء قوي في دور المجموعات، حيث احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.ودخل المنتخب العماني إلى نصف النهائي متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، محققًا تعادلين أمام الكويت والإمارات، وانتصارًا حاسمًا على قطر.