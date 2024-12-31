نداء من ساكو مع بداية العام الجديد

2024-12-31 17:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم لويس ساكو، اليوم الثلاثاء، إلى طي صفحة النزاع المسلح والدمار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية تحقيق السلام والاستقرار بدلاً من العنف والصراع.

وقال ساكو في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "بحلول العام الجديد، دعونا نطوي صفحة الصراع المسلح، والدمار الذي مزَّق عالمنا، وخاصة منطقتنا، ونضع جانبًا الخوف والقلق واليأس، ونرحب بالعام الجديد، وننعش فينا الأمل بالسلام والاستقرار والتسامح".

وأضاف: "لنكن في العام الجديد حجاج الأمل، ونبحث عن المغفرة والمصالحة، من خلال تجديد الفكر والثقافة، وتحقيق الخير للبشر، والمساواة والعدالة".

وتابع: "عسى أن تكون السنة الجديدة مناسبة للتغلب على خطاب الكراهية والعنف والانقسام والتهميش والطائفية، والسير معًا على طريق حسن النية والأخوّة والسلام، والعيش كأخوات وإخوة بسلام وحرية وكرامة وأمان".

وأكد أن "هذا الأمل الصادق يدعو الجميع إلى الإيمان بإمكانية التخلص من الصراعات والمعاناة الماضية، والالتزام بقيم المساواة الاجتماعية والتسامح الديني".

وأكد: "يمنحنا العام الجديد فرصة فريدة للمصالحة، بطلب المغفرة عمّا ارتكبناه من أخطاء وجرائم، لتصحيح سلوكنا واتخاذ قرارات جديدة، بحيث نشهد تغييرًا عميقًا في داخلنا للعيش بسلام ووئام مع بعضنا البعض".

وشدد على أن "حياتنا البشرية قصيرة؛ لا يمكننا العودة إلى الماضي وتغييره، لكن يمكننا البدء في تغيير مستقبلنا الآن. لا ينبغي أن نضيّع الوقت، بل لنستخدمه في تغيير العالم من حولنا حتى يتمتع الجميع بالعدالة، والعودة إلى المحبة والعلاقة المتناغمة مع الله، ومع بعضنا البعض، ومع كل الخليقة".