2024-12-31 17:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، العراقيين والعالم أجمع بالعام الميلادي الجديد، مشيرا إلى تطلعه بأن يكون العام الجديد حافلاً بالإنجازات وتحقيق تطلعات شعبنا. وقال رشيد في تدوينة له على منصة (إكس)، إنه “مع إطلالة العام الميلادي الجديد، نتقدم باحر التهاني والتبريكات الى أبناء شعبنا الكريم داخل الوطن …

The post رئيس الجمهورية يدعو لوحدة الصف ويؤكد على مواصلة العمل المشترك first appeared on Observer Iraq.