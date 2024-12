إعلام إيراني: السوداني لن يزور ايران اليوم

2024-12-31 17:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

طهران / متابعة عراق اوبزيرفر نقلت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن مصدر وصفته بالمطلع نفيه وجود زيارة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى العاصمة طهران هذا اليوم. ونقلت الوكالة الايرانية تصريح المسؤول الإيراني الذي أكد عدم وجود زيارة لرئيس الوزراء العراقي إلى طهران هذا اليوم، مضيفاً “هذا غير صحيح”. وكان مصدر مسؤول …

