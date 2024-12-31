مصدر: حكومة كردستان تستلم مبالغ رواتب موظفيها لشهري 11 و12 من بغداد

2024-12-31 18:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر كردي مسؤول، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، عن تسلم حكومة كردستان مبالغ رواتب موظفيها لشهري 11 و12 من بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية في الحكومة الاتحادية وضعت مبلغا قدره 450 مليار دينار عراقي في حساب بنك هريم لرواتب موظفي الإقليم".

وأضاف أنه "بات الآن لدى حكومة الإقليم مبلغا قدره تريليون و81 مليار دينار خاص برواتب الموظفين لشهري 11 و12".