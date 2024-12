2024-12-31 18:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان في رسالة بمناسبة العام الجديد – أهنئ العراقيين وحكومة العراق على الإنجازات التي تحققت في العام 2024 – شهدنا خطوات عملية وملموسة نحو التنمية وتحسين البنى التحتية – ثقتنا كبيرة في العراق وشعبه ومؤسساته على رسم مستقبل أفضل

The post ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يبعث برسالة بمناسبة العام الجديد first appeared on Observer Iraq.