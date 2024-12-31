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ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يبعث برسالة بمناسبة العام الجديد

ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يبعث برسالة بمناسبة العام الجديد
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يبعث برسالة بمناسبة العام الجديد
2024-12-31 18:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان في رسالة بمناسبة العام الجديد – أهنئ العراقيين وحكومة العراق على الإنجازات التي تحققت في العام 2024 – شهدنا خطوات عملية وملموسة نحو التنمية وتحسين البنى التحتية – ثقتنا كبيرة في العراق وشعبه ومؤسساته على رسم مستقبل أفضل

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ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يبعث برسالة بمناسبة العام الجديد

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