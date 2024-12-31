بالأرقام.. التجارة تعلن عدد السلات الغذائية الموزعة خلال 2024 والمستفيدين منها

2024-12-31 19:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت شركة تجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، توزيع 12 سلة غذائية لفئة الرعاية الاجتماعية و10 سلات للمواطنين خلال عام 2024، مؤكدة استفادة أكثر من 7 ملايين فرد بالرعاية من هذه السلال.وقالت مدير عام الشركة لمى الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بدعم من الحكومة، استطاعت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية خلال عام 2024 توزيع 9 سلات غذائية للمواطنين، حيث كانت الوجبة العاشرة في شهر رمضان".وأشارت إلى، أنه "تم توزيع 12 وجبة لفئة الرعاية الاجتماعية التي يبلغ عدد أفرادها 7,000,200 فرد"، مبينة، أن "توزيع الوجبات كان بشكل شهري وشمل وجبة عادية، بالإضافة إلى حصة إضافية تحتوي على سكر وزيت وحليب وشاي وكيلو طحين لكل فرد."وأوضحت الموسوي، أن "الشركة تعمل على مدار الساعة، ولا يوجد لديها عطل رسمية، حيث تواصل العمل حتى في يوم الجمعة لضمان توزيع المواد الغذائية للمواطنين كافة، وبشكل خاص لفئة الرعاية الاجتماعية وذوي الدخل المحدود".وأضافت، أن "عمليات توريد المواد الغذائية تتم بشكل دوري ومستمر، حيث تم اليوم استلام باخرة في الموانئ تحمل مواد مثل البقوليات، وغيرها"، منبهة إلى، أن "مجلس الوزراء أقر في عامي 2023 و2024 إضافة مواد ضمن السلة الغذائية لفئة الرعاية الاجتماعية، وقد تم تطبيق القرار فور إقراره".