مكتب السيد السيستاني: الخميس المقبل أول أيام شهر رجب

2024-12-31 19:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مكتب السيد السيستاني (دام ظله) في النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء، أن يوم الخميس المقبل هو أول أيام شهر رجب.وذكر بيان لمكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله) في النجف الأشرف- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "يوم غد الأربعاء هو المكمّل لشهر جمادى الآخرة، ويوم الخميس الموافق (2025/1/2م) هو الأول من شهر رجب الأصب لعام 1446 للهجرة".