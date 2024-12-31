مكتب السيد السيستاني: الخميس المقبل أول أيام شهر رجب
2024-12-31 19:00:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلن مكتب السيد السيستاني (دام ظله) في النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء، أن يوم الخميس المقبل هو أول أيام شهر رجب.
وذكر بيان لمكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله) في النجف الأشرف- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "يوم غد الأربعاء هو المكمّل لشهر جمادى الآخرة، ويوم الخميس الموافق (2025/1/2م) هو الأول من شهر رجب الأصب لعام 1446 للهجرة".
أعلن مكتب السيد السيستاني (دام ظله) في النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء، أن يوم الخميس المقبل هو أول أيام شهر رجب.
وذكر بيان لمكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله) في النجف الأشرف- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "يوم غد الأربعاء هو المكمّل لشهر جمادى الآخرة، ويوم الخميس الموافق (2025/1/2م) هو الأول من شهر رجب الأصب لعام 1446 للهجرة".