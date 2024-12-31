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انسحاب عضو مجلس نينوى سبهان الحديدي من حزب الخنجر

انسحاب عضو مجلس نينوى سبهان الحديدي من حزب الخنجر
انسحاب عضو مجلس نينوى سبهان الحديدي من حزب الخنجر
2024-12-31 19:00:04 - المصدر: ايشان

استمراراً للانشقاقات التي يتعرض لها حزب خميس الخنجر، أعلن عضو مجلس محافظة نينوى سبهان الحديدي الانسحاب من السيادة. وقال الحديدي في بيان، ورد لمنصة “إيشان”: “انطلاقا من حرصنا الوطني المبني على تمثيل أهالي محافظة نينوى بكافة طوائفها، وتلبية لاحتياجات أهلنا وجماهيرنا لتحقيق تمثيل فعلي في صنع القرار السياسي في محافظتنا العزيزة، اعلن انسحابي من حزب […]

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انسحاب عضو مجلس نينوى سبهان الحديدي من حزب الخنجر

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