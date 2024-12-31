حصيلة ضحايا انهيار معمل طابوق في ميسان ترتفع إلى 3 أشخاص

2024-12-31 19:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ميسان

أكد مصدر طبي، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، ارتفاع حصيلة انهيار جزئي في معمل طابوق بمحافظة ميسان إلى ثلاثة أشخاص.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيارا جزئيا في معمل الطابوق المحلي شرق قضاء قلعة صالح في ميسان حدث بعد ظهر اليوم، أدى الى وفاة شخص وإصابة اثنين".

وأضاف أنه "تم انتشال المصابين ونقلهما الى المستشفى وحالتهما مستقرة"، مؤكدا أن "المعمل متهالك وربما هو السبب المباشر في انهيار جزء منه".

وأشار الى أن "أغلب معامل الطابوق متهالكة وتعود لعقود مضت لكنها لاتزال تعمل وفق الطريقة التقليدية لانتاج الطابوق المحلي".

وازدادت أعداد معامل الطابوق في ميسان لتصل إلى ألف معمل من دون أدنى تخطيط لقيامها. وتحيط تلك المعامل بالمدن، ويعمل أغلبها بمخالفات بيئية عن طريق استخدام النفط الأسود، ثم تنقل الرياح دخانها إلى المناطق السكنية.