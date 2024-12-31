الوقف السني يحدد الأربعاء المقبل أول أيام شهر رجب

2024-12-31 19:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حدد ديوان الوقف السني، يوم غد الأربعاء (1 كانون الثاني 2025)، أول أيام شهر رجب للعام الهجري 1446.

وقال بيان للوقف السني، تلقته "بغداد اليوم"، انه "ونظراً لثبوت رؤية هلال شهر رجب بالوجه الشرعي فإن لجنة تحديد أوائل الأشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن أن يوم غد الاربعاء هو غرة شهر رجب للعام الهجري 1446".

وكان مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني في النجف الأشرف، أعلن بوقت سابق اليوم الثلاثاء، أن: "يوم غدٍ الأربعاء هو المكمّل لشهر جمادى الآخرة ويوم الخميس المقبل، هو الأول من شهر رجب لعام 1446 للهجرة".











