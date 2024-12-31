العراق يعلن تأمين حدوده المشتركة مع إيران “بالكامل”
2024-12-31 19:00:05 - المصدر: راي اليوم
بغداد ـ الأناضول: أعلن العراق، الثلاثاء، أن حدوده مع إيران “مؤمنة بشكل كامل”، مؤكدا استعداده للتعاون مع طهران لضمان حماية الحدود وتسهيل تنقل الزوار خلال أيام ذكرى “أربعينية الإمام الحسين”.
جاء ذلك في تصريحات لقائد حرس الحدود الفريق أول محمد عبد الوهاب سكر، خلال لقاء مع نظيره الإيراني أحمد علي جودرزي وعدد من قادة حرس الحدود في إيران، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “واع”.
وقال سكر: “تمت التغطية الكاملة للمناطق الحدودية المشتركة مع إيران ومنع أي عمليات تهريب أو انتهاكات حدودية”.… [+]