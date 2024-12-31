2024-12-31 19:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اقام العديد من أهالي مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، صلاة استسقاء بعد تأخر هطول الأمطار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العديد من المواطنين أقاموا صلاة الاستسقاء بسبب تأخر هطول الأمطار هذا العام.

وتُقام صلاة الاستسقاء في المدن والمناطق التي تتأخر فيها الأمطار وذلك كجزء من العبادات في الدين الإسلامي.

وأمس الثلاثاء، أعلن الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، اليوم الاثنين، عن قدوم أول منخفض ممطر للعام المقبل الى البلاد.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، نبشر العراقيين بقدوم أول منخفض جوي ممطر يتوقع تقدمه عصر يوم الاثنين المقبل (6 كانون الثاني).

وأوضح الزيادي أن الأمطار ستكون حاضرة في المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد.