2024-12-31 19:15:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: مع اقتراب أعياد الميلاد واحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، بدأ أهالي مدينة الناصرية بالتحضير للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، حيث شهدت الأسواق إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين توافدوا لشراء مستلزمات الزينة، أشجار أعياد الميلاد، والمعجنات والحلويات. وأوضح حمزة عبد الكريم، صاحب محل في المدينة لعدسة لشبكة أخبار الناصرية،...

The post بالصور: أهالي الناصرية يستعدون للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.