النائب علا الناشي: إعادة مشروع البنى التحتية في سوق الشيوخ بموافقة استثنائية من رئيس الوزراء

2024-12-31 19:15:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن المكتب الإعلامي للنائب علا الناشي عن إعادة إطلاق مشروع البنى التحتية في قضاء سوق الشيوخ، الذي عانى من عرقلة في الفترات الماضية، وذلك بعد جهود استثنائية بذلت بالتنسيق مع السيد رئيس الوزراء وقائممقام القضاء والجهات المعنية. وأوضحت الناشي أن المشروع الذي يشمل خدمات متكاملة من كهرباء، ماء،...

