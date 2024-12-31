تحرير فتاة والقبض على الخاطفين في الديوانية

2024-12-31 20:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- الديوانية

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، بأن القوات الأمنية حررت فتاة مختطفة والقت القبض على الخاطفين في محافظة الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في الديوانية معلومات تفيد بقيام متهمين من سكنة المحافظة باستدراج فتاة من خارج الديوانية وخطفها".

وأضاف أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري فني بالاشتراك مع قيادة شرطة محافظة بابل، حيث تم تحديد مكان تواجد المتهمين، وبعملية نوعية دقيقة تم مداهمة المكان والقاء القبض عليهم وتحرير الفتاة"، مبيناً أنه "تم تسليم المخطوفة مع المتهمين الى الجهات التحقيقية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية".



