2024-12-31 20:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ناقش مجلس محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، ملف تعيين 19 ألف محاضروإداري، وبينما تضمنت الجلسة عرض 6 مشاريع ضمن خطة العام 2025، كشف عضو في المجلس عنموافقة المحافظ على تخصيص قطع أرضي لموظفي البلدية والإحصاء.

وبحسب بيان لنائب رئيس المجلس، أسامة السعد، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن"المجلس عقد جلسته الاعتيادية الرابعة والعشرين والتي تضمنت عرض 6 مشاريع مقترحةمن قبل المحافظ ضمن خطة العام 2025، بينما ارتأت اللجنة المالية في المجلس تأجيل البتلحين دراستها وتقديمها في الجلسات المقبلة".

وأشار السعد الى أن "الجلسة شهدت مناقشة ملف الـ 19 ألف محاضر وإداريوالذين يتظاهرون أمام تربية البصرة معلناً موقف المجلس المساند للمتظاهرين ومخاطبةالحكومة المحلية لوزارة التربية بشأن حسم هذا الملف، لافتاً الى عدم التنازل عن حقالبصرة في تعيين أبنائها".

وأوضح ان "رئيس هيئة الاستثمار تعذر حضوره للجلسة لاستجوابه وسنخاطبالهيئة لمعرفة الأسباب، وجرى مناقشة مقترح دعم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلفالجوانب من بينها توفير السكن اللائق لهم او شمولهم بتخصيص قطع الأراضي".

من جهته، أعلن عضو مجلس محافظة البصرة شكر محمود العامري، خلال مؤتمر صحفيعن موافقة محافظ البصرة على تخصيص قطع أراضي سكنية لموظفي بلدية البصرة البالغ عددهم6240 موظفاً، وكذلك على تخصيص أراضٍ سكنية لموظفي مديرية إحصاء المحافظة.