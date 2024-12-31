تجاوزات معامل الرمل تهدد بيئة نهر الفرات وحياة الأنباريين

2024-12-31 20:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تشكل تجاوزات معامل الرمل على نهر الفرات في محافظة الأنبار خطراً بيئياًكبيراً يهدد التوازن الطبيعي للنهر وحياة الكائنات المائية، إضافة إلى تأثيراتهاالمباشرة على صحة السكان المحليين.

وحذرخبراء بيئيون من تفاقم المشكلة ودعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذهالتجاوزات.

وأكدالخبير البيئي صميم سلام، لوكالة شفق نيوز، أن "تجاوز معامل الرمل على نهرالفرات في محافظة الأنبار يشكل خطراً بيئياً كبيراً، فهذه التجاوزات تتسبب فيتدهور البيئة المائية وتلوث النهر".

وأوضحأن "الأنشطة العشوائية لمعامل الرمل تؤدي إلى إزالة الغطاء النباتي على ضفافالنهر، مما يزيد من معدلات التعرية ويؤثر على التوازن البيئي".

وأشارإلى أن "عمليات استخراج الرمل تؤدي إلى ترسب المواد العالقة في المياه، ممايعيق تدفق النهر بشكل طبيعي ويؤثر على الكائنات الحية المائية، بما في ذلك الأسماكالتي تعتمد على بيئة النهر للتكاثر".

وبينسلام "تسبب هذه التجاوزات في ارتفاع معدلات التلوث بالمخلفات الصناعية، مايشكل تهديدًا مباشرًا على صحة السكان الذين يعتمدون على مياه النهر للشرب أوالزراعة".

ودعاالخبير إلى "ضرورة تفعيل القوانين البيئية واتخاذ إجراءات صارمة ضد هذهالتجاوزات، إلى جانب تشجيع استخدام بدائل مستدامة في قطاع البناء تقلل الاعتمادعلى رمال الأنهار".

كماشدد سلام على "أهمية نشر الوعي البيئي بين أصحاب المصانع والمجتمع المحليلضمان حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على نهر الفرات كمصدر حيوي للأجيالالقادمة".

يذكرأن قائممقامية الرمادي، أشرفت ميدانياً على حملة لإزالة معامل الرمل المتجاوزة علىرافد الورار في منطقة الطاش، لكن المشكلة بحاجة متابعة وجهود أكبر من قبلالجهات المعنية لحلها.