ذي قار تخصص قطعة أرض لإنشاء مدينة طبية في الناصرية

2024-12-31 20:20:01 - المصدر: واع

ذي قار - واع - زهراء صباحأعلنت محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، تخصيص قطعة أرض لإنشاء مشروع مدينة طبية في الناصرية، فيما أشارت إلى أن توزيع أراض مخدومة للمواطنين متوقف على إجراء واحد.وقال معاون المحافظ لشؤون الخدمات (سلامه السرهيد) لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأرض خصصت لإنشاء مشروع مدينة طبية في الناصرية حيث سيكون المكان محوريا ومفتوحا"، لافتا إلى، أن "المدينة ستضم عدة مراكز تخصصية وسيتم وضع حجر الأساس فيها عن قريب بعد إكمال الإجراءات القانونية والإحالة من قبل الجهات المعنية".وبين، أن "المحافظة تشهد لأول مرة مثل هذه المرافق الطبية"، لافتا إلى، أن "مشروع الأرض المخدومة اكتمل ووصل الى ما يقارب 95 بالمئة".وحول توزيع أراض للمواطنين، تابع أن "ما تبقى هو فقط الاتفاق مع بلدية المحافظة لكون المشروع منفذا من قبل صندوق إعمار ذي قار ويحتاج إلى بعض الإجراءات القانونية لغرض إيجاد الطرق السليمة والصحيحة للمباشرة ببيعها على المواطنين وتحديد الفئات المشمولة مع تحديد الأسعار وغيرها".وبين، أن "استمرار تواصل الحكومة المحلية مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء للوصول إلى قوانين خاصة بالأرض المخدومة التي ستخدم شريحة كبيرة من أبناء محافظة ذي قار".