التعليم تعلن نتائج التصنيف العراقي للجامعات

2024-12-31 20:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، نتائج التصنيف العراقي للجامعات 2024.وذكرت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "حرصاً على تطوير البيئة التعليمية وقياس مؤشرات الأداء المؤسسي والبرامجي ومسار البحث العلمي، تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج التصنيف العراقي للجامعات 2024".وأضافت، أن "هذه النسخة التي أنجزها جهاز الإشراف والتقويم العلمي هي لتقييم (100) مؤسسة حكومية وأهلية مقارنة بالعام الماضي (95) مؤسسة على وفق (10) محاور خاصة لقياس الأداء المؤسسي تضمنت:▪معايير الاعتماد المؤسسي 20%▪ التصنيفات العالمية 10%▪ فاعلية البحث العلمي 35%▪ المختبرات التعليمية 5%▪ تقييم الواقع العلمي والأكاديمي وقواعد الامتثال 5%▪ أعضاء الهيئة التدريسية 4%▪ الجوائز 5%▪ التنوع والتعاون الدولي 10%▪ نادي الطلبة الرياضي 3%▪ الصحة والسلامة المهنية 3%وتابعت أنه تم تقييم (2072) قسما علميا في (100) جامعة وكلية حكومية وأهلية مقارنة بالعام الماضي (1875) قسما في (95) جامعة على وفق معايير خاصة لقياس أداء الأقسام العلمية تضمنت:▪ الجودة والاعتماد البرامجي 50%▪ أعضاء الهيئة التدريسية 25%▪ التصنيفات العالمية للتخصصات الأكاديمية 25%ونبهت، بأن "نتائج التصنيف (https://iru.asse-gate.gov.iq) أظهرت الجامعة التكنولوجية في المرتبة الأولى ثم جامعة الأنبار ثم الجامعة المستنصرية على مستوى الجامعات الحكومية، فيما حققت جامعة المستقبل المرتبة الأولى على مستوى الجامعات والكليات الأهلية وجاءت جامعة وارث الأنبياء بالمرتبة الثانية ثم الجامعة الإسلامية بالمرتبة الثالثة".