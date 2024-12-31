‏البصرة تحدد الفئات المشمولة بتوزيع قطع الأراضي

2024-12-31 20:20:01 - المصدر: واع

البصرة - واع - محمد ناصرأوضح النائب الإداري لمحافظ البصرة ماهر العامري، اليوم الثلاثاء، سبب تأجيل توزيع قطع الأراضي، مؤكداً تخصيص 10 آلاف قطعة أرض سكنية، فيما حدد الفئات المشمولة وفقاً للقانون وموعد التوزيع.وقال العامري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "لم يتم توزيع أي قطعة أرض سكنية خلال عام 2024 في محافظة البصرة بسبب وجود دعوى واستفسارات في النزاهة والرقابة المالية"، مؤكداً، أنه "بعد حسم هذه القضية سيتم توزيع الأراضي السكنية".وأشار إلى، أن "هناك 10 آلاف قطعة أرض سكنية مفروزة وجاهزة للتوزيع وفقاً للشرائح المشمولة"، توزع على المشمولين حسب القانون، منهم موظفو دوائر الدولة، المتقاعدون، أفراد الشرطة والجيش، ذوو الشهداء من الأب والأم وزوجة الشهيد، إضافة إلى السجناء السياسيين والمنتسبين".