الخارجية الإيرانية: السوداني يزور طهران نهاية الأسبوع المقبل

2024-12-31 20:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

حدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، موعد وصول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى العاصمة طهران، وذلك بعد تضارب المعلومات عن موعد هذه الزيارة.

وقال بقائي في بيان مقتضب اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إنه "من المقرر أن يسافر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى طهران أواخر الأسبوع المقبل للاجتماع والتحدث مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف أن "هذه الزيارة تأتي في إطار المشاورات الجارية بين البلدين لتوسيع العلاقات الثنائية والتشاور حول تطورات الأوضاع في المنطقة".

وكشف مسؤول في مكتب الرئاسة الإيرانية، مساء اول امس الأحد، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى العاصمة طهران.

وقال المصدر في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "السوداني سيزور طهران ومن المرجح أن تكون هذه الزيارة في النصف الأول من شهر يناير/ كانون الثاني 2025، ونحن نقوم بالتنسيق مع الجانب العراقي بشأن هذه الزيارة".

وأشار المصدر الإيراني إلى أن "زيارة السوداني والوفد الوزاري المرافق له سوف تركز على الأوضاع في المنطقة لا سيما في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد على أيدي الجماعات المتشددة في 8 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري".