2024-12-31 20:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور إدارة كرميان، يومالثلاثاء، عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، بحادثي سير منفصلين، في قضاء كلار.

وقالت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،إن "طريق كلار ـ شيخ لنگر، شهد حادثين مروريين، إثر تصادمت ثلاث مركبات، مماأسفر عن إصابة عشرة أشخاص، بينهم ثمانية ركاب وسائقا مركبتين".

وأضافت أن "الحادث وقع قرب منطقة گردهگوزينه، والمركبات هي من طراز (مازدا) خاصة و(نيسان سنترا) و(كيا سيراتو)".

وفي حادث منفصل، أفادت المديرية أيضاً، بأن"شخصاً لقي مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، نتيجة حادث مروري، على طريق كلار -دربنديخان قرب قرية لواوان".

وفي تفاصيله، بينت المديرية، أن "الحادثوقع جراء تصادم بين مركبتين من طراز (تويوتا كامري) و(تويوتا بيك آب)، كانتاتسيران باتجاه قضاء دربنديخان، والتصادم وقع قرب قرية لواوان، وأسفر عن مصرع شخصفي موقع الحادث وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة".

وأوضحت أن "المصابين تم نقلهم فوراً إلىمستشفى الشهيد ملا أحمد كلاري في ناحية باونور لتلقي العلاج اللازم".

وتشهد طرق إقليم كوردستان، بما فيها طريق كلار- دربنديخان، حوادث مرورية متكررة بسبب السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بقواعدالسلامة، وسوء الأحوال الجوية أحياناً.