الدولار يطوي عام 2024 بتراجع طفيف في العراق
2024-12-31 20:30:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الثلاثاء، (31 كانون الأول 2024)، في آخر أيام العام الحالي.
وهذه قائمة مسائية لأسعار صرف الدولار في العراق (البيع):
100$=151,500 بغداد
100$=151,400 أربيل
100$=151,500 البصرة
100$=151,450 سلمانية
100$=151,500 دھوك
100$=151,650 کرکوك
100$=151,650 حلبجة
100$=151,650 موصل
100$=151,650 النجف
100$=151,600 الرمادي
100$=151,600 سماوة
100$=151,600 الناصرية
100$=151,650 كربلاء
100$=151,650 بعقوبة
100$=151,600 حلة
100$=151,650 الكوت
100$=151,650 الديوانية
100$=151,600 تكريت
100$=151,600 العمارة
يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.