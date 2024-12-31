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الدولار يطوي عام 2024 بتراجع طفيف في العراق

الدولار يطوي عام 2024 بتراجع طفيف في العراق
الدولار يطوي عام 2024 بتراجع طفيف في العراق
2024-12-31 20:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الثلاثاء، (31 كانون الأول 2024)، في آخر أيام العام الحالي.

وهذه قائمة مسائية لأسعار صرف الدولار في العراق (البيع):

100$=151,500 بغداد

100$=151,400 أربيل

100$=151,500 البصرة

100$=151,450 سلمانية 

100$=151,500  دھوك

100$=151,650  کرکوك

100$=151,650  حلبجة

100$=151,650  موصل

100$=151,650  النجف

100$=151,600  الرمادي

100$=151,600  سماوة

100$=151,600  الناصرية

100$=151,650  كربلاء

100$=151,650  بعقوبة

100$=151,600  حلة

100$=151,650 الكوت

100$=151,650 الديوانية

100$=151,600 تكريت

100$=151,600 العمارة

يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.

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