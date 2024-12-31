الدولار يطوي عام 2024 بتراجع طفيف في العراق

2024-12-31 20:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الثلاثاء، (31 كانون الأول 2024)، في آخر أيام العام الحالي.

وهذه قائمة مسائية لأسعار صرف الدولار في العراق (البيع):

100$=151,500 بغداد

100$=151,400 أربيل

100$=151,500 البصرة

100$=151,450 سلمانية

100$=151,500 دھوك

100$=151,650 کرکوك

100$=151,650 حلبجة

100$=151,650 موصل

100$=151,650 النجف

100$=151,600 الرمادي

100$=151,600 سماوة

100$=151,600 الناصرية

100$=151,650 كربلاء

100$=151,650 بعقوبة

100$=151,600 حلة

100$=151,650 الكوت

100$=151,650 الديوانية

100$=151,600 تكريت

100$=151,600 العمارة

يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.