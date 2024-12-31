"بعشرة لاعبين" منتخب عمان يقصي السعودية من بطولة خليجي 26

2024-12-31 20:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل المنتخب العماني الى المباراة النهائية لبطولة خليجي 25 بتحقيقه الفوز على المنتخب السعودي بنتيجة 2-1 في مباراة ‫نصف نهائي بطولة كأس خليجي 26 التي تستضيفها الكويت.

وبهذا الفوز تأهل منتخب عمان إلى المباراة النهائية للبطولة.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني تمكن منتخب سلطنة عمان بعشرة لاعبين من تسجيل هدفه من كرة ثابتة سددها بادقان رشيد العلوي همد الدقيقة 74 من زمن اللقاء.

وأضاف عمان هدفه الثاني في الدقيقة 85 عن طريق علي البوسعيدي، وقلص السعودية النتيجة في الدقيقة 87 عن طريق اللاعب محمد كانو .

وشهد اللقاء طرد لاعب منتخب عمان المنذر العلوي في الدقيقة 34 ليكمل عمان المباراة بعشرة لاعبين، كما طرد حكم اللقاء التركي لاعب المنتخب السعودي عبدالاله الهوساوي في الدقيقة 90+10 .

‏وبهذه النتيجة سيلاقي عمان في المباراة النهائية المنتخب الفائز من مباراة الكويت والبحرين.