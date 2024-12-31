تغيير ملعب مواجهتين في الجولة 12 لدوري نجوم العراق

2024-12-31 20:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق، يوم الثلاثاء، تعديل مكان مباراتين في الجولة 12 من الدوري.

وقررت اللجنة، نقل مباراة الزوراء والقوة الجوية، المقررة يوم الجمعة المقبل، من ملعب الزوراء إلى ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.

وجاء قرار تغيير الملعب بسبب عدم اكتمال زراعة البذور الشتوية في ملعب الزوراء.

وستقام المباراة الجديدة في ملعب الشعب الدولي عند الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الجمعة الموافق الثالث من كانون الثاني 2025.

كما قررت اللجنة تعديل مكان مباراة الكهرباء والنفط، لتقام على ملعب الكرخ بدلاً من ملعب الزوراء.

وستنطلق المباراة يوم الخميس الموافق الثاني من كانون الثاني المقبل، في تمام الساعة 2:30 عصراً.

وفي إطار التحضيرات لاستقبال المباريات، تشهد مدرجات ومقصورة الـVIP في ملعب الناصرية الدولي حملة تنظيف واسعة استعدادًا لاستضافة مباريات فريق الناصرية في ملعبه الدولي.