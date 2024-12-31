خليجي 26.. انطلاق مباراة نصف النهائي بين الكويت والبحرين

2024-12-31 21:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واععلى شاشة العراقية الرياضية، انطلقت- قبل قليل- مباراة منتخبي الكويت والبحرين في الدور نصف النهائي لبطولة (خليجي 26) التي تستضيفها الكويت، حتى الرابع من كانون الثاني المقبل 2025.وتأهل المنتخب الكويتي كوصيف للمجموعة الأولى لنصف النهائي، بعدما حقق انتصارًا وتعادلين، بينما جاء المنتخب البحريني في صدارة المجموعة الثانية، حيث حقق انتصارين وهزيمة.وبلغ المنتخب العماني نهائي كأس الخليج (خليجي 26) بعد تغلبه على نظيره السعودي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على أرض ستاد جابر المبارك الحمد الصباح في وقت سابق من اليوم.