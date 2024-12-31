نائب محافظ ‏البصرة يحدد الفئات المشمولة بتوزيع قطع الأراضي

2024-12-31 21:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حدد النائب الإداري لمحافظ البصرة ماهر العامري، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، الفئات المشمولة بتوزيع قطع الأراضي، فيما كشف عن سبب تأجيل التوزيع.

وقال العامري في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "بغداد اليوم"، إنه "لم يتم توزيع أي قطعة أرض سكنية خلال عام 2024 في محافظة البصرة بسبب وجود دعوى واستفسارات في النزاهة والرقابة المالية"، مؤكداً، أنه "بعد حسم هذه القضية سيتم توزيع الأراضي السكنية".

وأشار إلى أن "هناك 10 آلاف قطعة أرض سكنية مفروزة وجاهزة للتوزيع وفقاً للشرائح المشمولة وستوزع بين المشمولين حسب القانون، منهم موظفو دوائر الدولة، المتقاعدون، أفراد الشرطة والجيش، ذوو الشهداء من الأب والأم وزوجة الشهيد، إضافة إلى السجناء السياسيين والمنتسبين".