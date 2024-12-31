سياحة كردستان: وفرنا جميع التسهيلات لدخول السواح إلى الإقليم

2024-12-31 21:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم _ أربيل

أكد المتحدث باسم هيئة السياحة في إقليم كردستان إبراهيم عبد المجيد، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، أنه تم توفير جميع التسهيلات لدخول السائحين إلى الإقليم.

وقال عبد المجيد في حديث لـ "بغداد اليوم"، "نتوقع دخول حوالي 200 ألف سائح من جميع محافظات البلاد، وقد بدأت المجاميع السياحية تدخل للإقليم، ووفرنا لهم جميع التسهيلات".

وأضاف أن "هناك تسهيلات أمنية وخدمية، ودخول السواح يجري بانسيابية تامة، ولا توجد أي عراقيل، وكذلك هنالك أرقام شكاوى لأي سائح يتعرض لمضايقات، أو لديه أي مشكلة، كما نرفض أي استغلال للسواح من قبل الفنادق والمطاعم والمصايف، خلال عطلة رأس السنة".

وكان عبد الحميد أكد، الاثنين، (23 كانون الأول 2024)، أن "فرق الهيئة باشرت باستعداداتها لاستقبال السياح منذ بداية الشهر الجاري"، متوقعا "استقبال أكثر من 200 ألف سائح خلال فترة عطلة رأس السنة الجديدة".

وقال في حديث لـ "بغداد اليوم" "إننا نواجه في موسم الأعياد والعطل مشاكل تتعلق بالتلاعب بأسعار حجوزات الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية"، مستدركا، أن "لجانا تشكلت لمراقبة أسعار الخدمات في المرافق السياحية"، مؤكدا "تخصيص خط ساخن للسياح للإبلاغ عن أي تلاعب في الأسعار أو رفعها".

وأكد أن "الهيئة اتخذت في السنوات الماضية إجراءات رادعة بحق المتلاعبين بالأسعار في موسم الأعياد والعطل، واضطرت إلى فرض عقوبات مالية بحق أصحاب العديد من المرافق وتصل إلى الإغلاق وسحب الرخصة والإجازة في حال تكرار الخروقات".

وكانت حكومة إقليم كردستان، قد أعلنت بوقت سابق، عطلة رأس السنة الميلادية.

وتبدأ العطلة في المدارس والمؤسسات الحكومية، بدءاً من يوم الأربعاء 25 من الشهر الجاري، وتستمر حتى الـ 2 من كانون الثاني 2025.