مجلس ديالى يعلن ولادة 3 أقضية جديدة ويؤكد: تم إيقاف خصخصة الكهرباء

2024-12-31 21:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، ولادة ثلاثة أقضية جديدة في المحافظة.

وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "ضمن استراتجية التعامل مع الزيادة الكبيرة في كثافة السكانية لنواحي قره تبه وجلولاء وبني سعد بات من الضروري تحويلها الى اقضية بما يخلق مرونة في التعاطي مع ملف الخدمات والتوسع العمراني"، مؤكدا، أن "المجلس صوت بتحويل النواحي الثلاث الى اقضية وبشكل رسمي".

وأضاف، أن "مجلس ديالى ماض في استراتيجة تعزيز البعد الخدمي والاستجابة لمناشدات الاهالي في كل الملفات المطروحة"، مؤكدا، أن "كل قرارات المجلس تمت بالاغلبية".

في شأن منفصل، قال الكروي إن "مجلس ديالى قرر وبشكل رسمي إيقاف عمل شركة التكاتف المسؤولة عن خصخصة جباية فواتير الكهرباء، استجابة لمطالب المواطنين ومراعاة لظروفهم المعيشية كما صوت المجلس على تنظيم أجور ساحات وقوف السيارات، بحيث تكون التعرفة في الساحات الحكومية 1000 دينار للوقوف المؤقت و1500 دينار للمبيت، وفي الساحات الأهلية 1500 دينار للوقوف و2000 دينار للمبيت".