الصحة تحذر من خطورة الألعاب النارية خلال الاحتفال برأس السنة

2024-12-31 21:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واعحذرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، من خطورة الألعاب النارية، داعية الأهالي إلى تجنب استخدام الألعاب خلال الاحتفال بمناسبة رأس السنة الميلادية.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "نهنئ جميع العائلات العراقية والشعب العراقي بمناسبة رأس السنة الميلادية"، داعيًا، "العائلات إلى عدم اقتناء الألعاب النارية؛ لتجنب الإصابات خلال استخدامها".وأضاف، أن "وزارة الصحة تسجل إصابات متنوعة من جراء استخدام الألعاب النارية كالمفرقعات والصجم".وتابع، أن "من الإصابات التي تسببها الألعاب الحروق والجروح والبتر وإصابات العين والأذن"، مشددا على، "عدم استخدام الألعاب داخل المنازل أو قرب المحال والعجلات".وجدد البدر دعوته للقوات الأمنية والجهات المعنية بتحديد أماكن امتلاك وتداول مثل هذه الألعاب الخطرة.وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى، أن "وزارة الصحة وضعت خطة ليلة الاحتفال بعيد رأس السنة للتعامل مع الطوارئ و الإسعاف والمسعفين مع استمرار مواعيد المراجعين للمؤسسات الصحية طيلة أيام الأسبوع".