كتلة الوفاء للمقاومة تعلن المباشرة بحملة إعمار المدن المدمرة في لبنان

2024-12-31 21:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت كتلة الوفاء للمقاومة، اليوم الثلاثاء، أن كلفة إعمار المدن المدمرة في لبنان تصل إلى 7 مليارات دولار، فيما أشارت إلى المباشرة بحملة الإعمار.وقال النائب عن الكتلة حسين الحاج حسن في تصريح للعراقية الإخبارية- تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "كلفة إعادة إعمار المدن المدمرة في لبنان تصل إلى 7 مليارات دولار"، مبينا، أن "العتبات المقدسة والعراق وإيران قدموا الكثير من المساعدات".وأضاف، "باشرنا بحملة إعمار المدن المدمرة"، لافتا إلى، أن "حزب الله وضع خطة متكاملة لإعادة إعمار تلك المدن".وذكر، أن "الجيش الصهيوني دخل بلدات جديدة ويواصل انتهاكاته وخرق الهدنة أمام أنظار المجتمع الدولي"، لافتا إلى، أن "العراق قدم دعمًا كبيرًا للبنان".