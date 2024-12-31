العراق.. رئاسة البرلمان تهنئ برأس السنة الميلادية

2024-12-31 21:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

هنأت رئاسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، بمناسبة رأس السنة الميلادية، فيما أعربت عن أملها أن يكون عام الأمن والتقدم والازدهار.

وهنأ رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء، الشعب العراقي بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وقال المشهداني في تدوينة له على منصة (إكس)- تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، أهنئكم جميعاً بهذه المناسبات السعيدة، وإسأل الله تعالى أن تكون هذه الأعياد فرصة لتعزيز المحبة والتآخي بين أبناء الوطن، وأن تحمل لنا جميعاً عاماً جديداً مليئاً بالسلام والأمن والازدهار".

وأضاف، "نسأله جل في علاه أن تكون هذه المناسبات ملاذاً للفرح والأمل، وأن يكون العام الجديد عام الخير والبركة لكل العراق والعراقيين".

من جهته قدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي التهاني قائلا في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "يطيب لنا أن نتقدم بخالص التهاني وأصدق التبريكات، إلى شعبنا العراقي العزيز، وشعوب العالم جمعاء، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد"، معربا عن أمله أن "يحمل هذا العام معه بشائر الخير على الإنسانية، وأن تنعم سائر دول المنطقة والعالم بالأمن والأمان والتقدم والازدهار".

وشدد على، "ضرورة العمل بتفانٍ من أجل عراق موحد ومستقل يسوده الوئام والتآخي بين أطيافه المختلفة".

وتابع، "لا يفوتنا أن نستذكر المأساة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء في فلسطين، وجرائم الإبادة التي ترتكبها آلة القتل الصهيونية بحقهم، والانتهاكات الصارخة للحقوق الإنسانية والقوانين الدولية"، داعيا إلى، "وقفة جادة للدفاع عن المظلومين ومحاسبة المجرمين والتكاتف الدولي لإرساء مبادىء العدل والسلام".

إلى ذلك، هنأ نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبد الله، اليوم الثلاثاء، الشعب العراقي بكل مكوناته وأطيافه وتنوعه بحلول العام الميلادي الجديد.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبد الله قدم أزكى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا العراقي بكل مكوناته وأطيافه وتنوعه الجميل والأصيل وإلى أهلنا في إقليم كردستان العراق بحلول العام الميلادي الجديد (2025)، متمنياً أن يكون عاماً للاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل للشباب والارتقاء بواقع الخدمات في سبيل إنهاء معاناة المواطنين في أرجاء البلاد كافة".