احتفالات مبكرة برأس السنة الجديدة وسط عاصمة إقليم كوردستان (صور)

2024-12-31 21:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ بدأت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، بالاستعداد لاحتفالاترأس السنة قبيل ساعات قليلة من إطلالة العام الجديد.

وقالمراسل وكالة شفق نيوز إن المئات من المواطنين والسياح موجودين قرب قلعة أربيل الأثريةالتي تشهد أكبر تجمع بهذه المناسبة وسط أجواء احتفالية كبيرة.

وقالكامران، مواطن من أربيل، لوكالة شفق نيوز، إن "الأجواء الاحتفالية بهيجة فيمدينة أربيل كالعادة وهناك الكثير من الاستعدادات لاستقبال العام الجديد وسط آمالكثيرة بتحسن الأوضاع".

منجانبه، أوضح أحمد، سائح من بغداد، لوكالة شفق نيوز "هذه أول مرة آتي فيها إلىمدينة أربيل للمشاركة في رأس السنة وهناك أجواء جميلة تفوق الكثير من الدول وهذا يجعلالمدينة الخيار الأفضل ونرى تجمع الناس والاستعداد بمستوى عالي جداً من مختلفالجوانب".

بدورهأشار سمير، مواطن من البصرة، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "مظاهر الاحتفال برأسالسنة هي الأكبر في مدينة أربيل مقارنة مع باقي المحافظات حيث أن لها نكهة خاصة وتمازججميل بين المكونات المتنوعة إضافة إلى وجود الكثير من السياح مع تسهيلاتللدخول والحركة".