2024-12-31 21:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الكويت / متابعة عراق اوبزيرفر تمكن المنتخب العُماني لكرة القدم، مساء الثلاثاء، من هزيمة نظيره السعودية وبالتالي يتأهل لنهائي خليجي 26 المقامة حاليا في الكويت. وحسم العمانيون المباراة بفوز مثير بهدفين لهدف برغم النقص العددي الذي عانوا منه طيلة شوطي المباراة بعد طرد أحد لاعبي عُمان. وبهذا الفوز ضرب المنتخب العُماني موعدا في المباراة النهائية …

