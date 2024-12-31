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لأربعة أيام.. ايقاف عمليات السحب والإيداع في جميع مصارف العراق

لأربعة أيام.. ايقاف عمليات السحب والإيداع في جميع مصارف العراق
لأربعة أيام.. ايقاف عمليات السحب والإيداع في جميع مصارف العراق
2024-12-31 21:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر قرر البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، إيقاف عمليات السحب والإيداع لمدة أربعة أيام. وقرر البنك بحسب وثيقة غلق أبواب المصرف ليوم 2 كانون الثاني 2025 والتوقف عن اجراء المعاملات المصرفية للزبائن. كما قرر البنك ايقاف عمليات السحب والايداع على حسابات التوفير في فروع المصارف للفترة من 30/12/2024 الى 2/1/2025 لغرض انجاز الموازنات …

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لأربعة أيام.. ايقاف عمليات السحب والإيداع في جميع مصارف العراق

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