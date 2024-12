لأربعة أيام.. ايقاف عمليات السحب والإيداع في جميع مصارف العراق

2024-12-31 21:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر قرر البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، إيقاف عمليات السحب والإيداع لمدة أربعة أيام. وقرر البنك بحسب وثيقة غلق أبواب المصرف ليوم 2 كانون الثاني 2025 والتوقف عن اجراء المعاملات المصرفية للزبائن. كما قرر البنك ايقاف عمليات السحب والايداع على حسابات التوفير في فروع المصارف للفترة من 30/12/2024 الى 2/1/2025 لغرض انجاز الموازنات …

