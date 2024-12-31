المالية النيابية: الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات غير النفطية

2024-12-31 22:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية لتحقيق استقرار اقتصادي.وقال العطواني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جداول الموازنة من المفترض أن تصل مع نهاية العام، وفقا لبنود الموازنة".وأشار العطواني إلى، أن "الحكومة تعمل على تحقيق زيادة في الإيرادات غير النفطية لتحقيق استقرار اقتصادي".وأوضح العطواني، أن "اللجنة المالية تدعم جهود تحقيق العدالة بين الموظفين في جميع الوزارات".