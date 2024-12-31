2024-12-31 22:20:02 - المصدر: واع

متابعة - واعارتفع العجز التجاري السنوي للمغرب بنسبة 6.5 % إلى 275 مليار درهم (27.2 مليار دولار) من كانون الثاني إلى تشرين الثاني من هذا العام، وفق مكتب الصرف في المغرب، الثلاثاء 31 كانون الأول.ووفق المكتب في تقرير شهري، فإن الواردات ارتفعت 5.7% عن العام الماضي إلى 689 مليار درهم، متجاوزة الصادرات التي بلغت 413 مليار درهم بزيادة 5.2%.وانخفضت واردات الطاقة 5.9% إلى 104 مليارات درهم، كما تراجعت واردات القمح 8.7 % إلى 16.3 مليار درهم.وتصدرت صناعة السيارات التي تضم مصانع شركتي ستيلانتس ورينو قطاع التصدير محققة 145 مليار درهم بزيادة 6.7%.وسجلت صادرات الفوسفات ومشتقاته، ومنها الأسمدة، زيادة 9.1% إلى 75.2 مليار درهم.ويمتلك المغرب أكبر احتياطيات من الفوسفات في العالم.وارتفعت تحويلات المغاربة في الخارج، وهي محورية في تدفق العملة الصعبة، 2.8 % إلى 108 مليارات درهم، كما زادت عوائد السياحة 7.2 % إلى 104 مليارات درهم. وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 30 % إلى 39.6 مليار درهم.