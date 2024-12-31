مدرب السعودية: الأخطاء الدفاعية حرمتنا من النهائي

2024-12-31 22:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - عبد الرحمن حميدأكد مدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينار، اليوم الثلاثاء، أن الأخطاء الدفاعية حرمت فريقه من بلوغ المباراة النهائية في كأس الخليج 26 بالكويت.وقال رينار خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة- وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "كنا نرغب في الظهور بصورة أفضل؛ لأن الهدف كان الوصول إلى النهائي وتحقيق اللقب، وليس الخروج من نصف النهائي"، مبينا، "نحن نشعر بحالة من الإحباط، لكن هذه نتيجة أخطائنا".وأضاف، "أبارك للمنتخب العماني على هذا الظهور المميز، لقد دافعوا بشكل جيد وتمكنوا من تسجيل هدفين رغم لعبهم بـ10 لاعبين"، موضحا، أنه "لم نتمكن من استغلال تفوقنا العددي لتحقيق الفوز، والهدف الثاني صعّب علينا المباراة بشكل كبير".وأشار إلى، أن "المنتخب السعودي يعاني مشكلات دفاعية يجب العمل على حلها"، مؤكدا، أنه "بهذه المنظومة الدفاعية سنواجه صعوبات كبيرة في مباريات تصفيات كأس العالم، وعلينا تطوير أدائنا الدفاعي للفوز في المباريات المقبلة".وبين، أن "البدلاء لم يتمكنوا من صنع الفارق، اللاعبون اعتقدوا أن التفوق العددي يجعل الفوز سهلاً، لكن المنتخب العماني أثبت العكس بدفاعه القوي".وختم حديثه بالقول: "لم نأت إلى الكويت لنودع البطولة من نصف النهائي".